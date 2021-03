Giurgiu: Sancţiuni în valoare totală de 21.000 de lei de la intrarea în vigoare a noilor restricţii Peste 100 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 21.000 de lei au fost aplicate in judetul Giurgiu, de la intrarea in vigoare a noilor restrictii pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2. "Politistii giurgiuveni, impreuna cu efective din cadrul IJJ si ISU Giurgiu si politisti locali, au desfasurat actiuni comune de verificare, cu efective marite, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2, la activitatile de verificare participand, in sistem integrat, 131 de forte de ordine. In cadrul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ACȚIUNI DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECTARII CU VIRUSUL SARS-COV-2 In ultimele 24 de ore, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au continuat activitațile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta. Sub autoritatea…

- Peste 4.000 de sanctiuni contraventionale in valoare de aproximativ 814.000 de lei au fost aplicate de autoritati, in ultimele 24 de ore, in urma actiunilor pentru limitarea raspandirii virusului COVID-19. "In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte…

- Intr-o singura zi, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au aplicat 79 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 12.600 de lei in cadrul acțiunilor punctuale și controalelor inopinate, organizate pentru limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2. In perioada 8 februarie,…

- ACTIUNI PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII VIRUSULUI COVID 19 Intr-o singura zi, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au aplicat 79 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 12.600 de lei in cadrul acțiunilor punctuale și controalelor inopinate, organizate pentru limitarea…

- In cursul zilei de sambata, peste 200 de forțe au acționat pe raza județului Timiș, pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului SARS-COV-2. Astfel, sub coordonarea instituției prefectului, polițiștii timișeni, alaturi de celelalte instituții…

- In ultimele 24 de ore polițiștii valceni au continuat acțiunile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta. Sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiști, jandarmi, pompieri militari, polițiști locali și reprezentanți ai instituțiilor…

- In ultimele trei zile, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au continuat activitațile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta. Sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiști, jandarmi, pompieri militari,…

- In ultimele 24 de ore polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au continuat activitațile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta. Polițiștii valceni au derulat atat in mediul urban cat și rural, acțiuni de…