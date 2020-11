Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 94 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 3.750 de lei au fost aplicate vineri de politistii giurgiuveni pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala."Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Giurgiu au desfasurat, in sistem integrat, noi…

- Politistii din Ilfov au aplicat, in urma actiunilor din ultimele 24 de ore, 263 de sanctiuni contraventionale cu valoare totala de 31.750 de lei, pentru nerespectarea masurilor de combatere a pandemiei de COVID-19. Au fost aplicate 258 de sanctiuni contraventionale in temeiul Legii nr. 55/2020 pentru…

- Un numar de 79 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de de 7.500 de lei au fost aplicate in ultimele 24 de ore de politistii giurgiuveni care au participat la actiuni de verificare a respectarii masurilor de protectie impotriva COVID-19, informeaza Agerpres."Politistii din cadrul…

- Peste 43.000 de sanctiuni, in valoare de peste 7 milioane de lei, au fost aplicate de politisti in ultima saptamana, dupa ce au facut controale pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara, a informat, vineri, Ministerul Afacerilor Interne, citat de Agerpres."Au fost aplicate 43.224…

- 8 argeșeni amendați pentru nerespectarea izolarii sau carantinei. Alți 215 au fost sancționați pentru ca nu au purtat masca de protecție. In ultimele 24 de ore, aproape 200 de efective de poliție au desfasurat actiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zonele…

- Polițiștii gorjeni au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 100 de sancțiuni contravenționale, cele mai multe pentru nerespectarea masurilor de protecție individuala. ”In total, 207 de polițiști, jandarmi și polițiști locali, lucratori ai ISU Gorj, reprezentanți ai ANPC, ANSVA și Ministerului Sanatații…

- In Dolj, peste 130 de politiști, jandarmi și polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența și Direcției Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor au desfașurat acțiuni de verificare in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar…