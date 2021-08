Giurgiu: Pui de barză trântit la pământ de vijelie de cod portocaliu, salvat de pompieri Un pui de barza cazut din cuib din cauza vantului care a batut cu putere in judetul Giurgiu a fost salvat de pompierii giurgiuveni si repus in cuib cu ajutorul autospecialei de lucru la inaltime, a informat ISU Giurgiu. "In seara zilei de sambata, 31 iulie, in urma vijeliei de cod portocaliu, un cetatean din localitatea Plopsoru, vecin cu un cuib de barza, a observat ca un pui de barza a fost trantit la pamant de rafalele puternice de vant. Cum puiul inca nu stia sa zboare, cetateanul si-a dat seama ca acesta se afla in pericol si nu mai poate ajunge singur acasa, in cuibul situat la aproximativ… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

