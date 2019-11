Stiri pe aceeasi tema

- Principele Nicolae, alaturi de sotia lui, Alina Maria Binder, voluntari si locuitori ai comunei Ghimpati, planteaza sambata stejari in padurea Albele, in cadrul primei actiuni a proiectului ‘Codrii de maine’. La plantarea de pomi participa si 150 de voluntari de la Bucuresti si 120 de locuitori din…

- Cea mai recenta activitate desfasurata de voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului in cadrul campaniei “Sanatate pentru Sate” s-a desfasurat sambata, pentru prima data la Ghimpati, in judetul Giurgiu. Aproximativ 100 de persoane au beneficiat, cu aceasta ocazie, de examinari medicale in…

- Cele mai recente controale ale Garzii Forestiere București au identificat gestionarea necorespunzatoare a lemnului in ocoalele silvice Mare parte din sesizarile cetațenilor privind taierile ilegale de arbore se dovedesc a fi taieri controlate de catre personalul silvic Taierea ilegala a padurilor ramane…

- Din punct de vedere geografic, „Parcul Vanatori Neamt” [1] se intinde pe versantul estic al Munților Stanișoarei (subdiviziunea Munții Neamțului), in partea estica a Carpaților Orientali și peste Subcarpații Neamțului (aflați in cadrul Subcarpaților Orientali), acoperind o parte a bazinului Ozanei și Cracaului.…

- Din punct de vedere geografic, „Parcul Vanatori Neamt” [1] se intinde pe versantul estic al Munților Stanișoarei (subdiviziunea Munții Neamțului), in partea estica a Carpaților Orientali și peste Subcarpații Neamțului (aflați in cadrul Subcarpaților Orientali), acoperind o parte a bazinului Ozanei și Cracaului.…

- Consilierul local al PNL Pitesti Narcis Sofianu a initiat o ampla actiune de salvare a padurii Trivale, incercand sa determine conferirea statutului de arie protejata (parc natural) pentru aceasta. In acest sens, Sofianu a demarat si o actiune de strangere de semnaturi. Cetatenii care doresc sa se implice…

- Jandarmii din Alba Iulia s-au implicat in ampla acțiune de ecologizare organizata la nivel național, sub deviza „Mișcare pentru un mediu mai curat”. In cadrul acțiunii au participat 16 jandarmi și mai mult de 20 de cercetași, care au adunat deșeuri in zona Parcului Dendrologic din Alba Iulia. Inarmați…

- Ziarul Unirea Jandarmii din Alba Iulia s-au implicat in ampla acțiune de ecologizare in padurea din zona Mamut, sub deviza „Mișcare pentru un mediu mai curat” Jandarmii din Alba Iulia s-au implicat in ampla acțiune de ecologizare organizata la nivel național, sub deviza „Mișcare pentru un mediu mai…