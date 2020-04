Giurgiu: Primarul comunei Ogrezeni şi administratorul public - amendaţi pentru că nu au respectat distanţa socială faţă de localnici Primarul comunei Ogrezeni si administratorul public al localitatii din judetul Giurgiu au fost amendati cu cate 2.000 de lei, dupa ce politistii s-au autosesizat in urma aparitiei unor imagini in care acestia distribuiau pungi cu alimente satenilor, fara a pastra distanta sociala de minimum un metru intre persoane.



"Avand in vedere imaginile si informatiile aparute in spatiul public privind faptul ca doua persoane din localitatea Ogrezeni nu ar fi respectat regulile de distantare sociala, IPJ Giurgiu a demarat verificari pentru a stabili daca au fost incalcate prevederile ordonantelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

