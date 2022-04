Giurgiu: precheziții și arestări în rândul traficanților de droguri Cinci percheziții realizate la domiciliile unor suspecți de trafic de droguri de mare risc s-au soldat cu mai multe confiscari, dar și cu arestarea a doua persoane banuite de trafic de droguri. La data de 6 aprilie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București – Serviciul de Combatere a Criminalitații Organizate Giurgiu, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Giurgiu, au pus in aplicare 5 mandate de percheziție domiciliara, in județul Giurgiu, la persoane banuite de trafic de droguri de risc – anunța polițiștii giurgiuveni. Din cercetari a reieșit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

