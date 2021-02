Giurgiu: Poliţiştii fac cercetări după ce casa unei vârstnice ar fi fost incendiată Politistii giurgiuveni fac cercetari dupa ce casa unei batrane, in varsta de 85 de ani, din localitatea Toporu a luat foc, sambata, ca urmare a folosirii intentionate a unei surse de aprindere, femeia suferind un atac de panica si avand nevoie de ingrijiri medicale. "Pompierii din cadrul Detasamentului Giurgiu au fost solicitati astazi (sambata-n.r.) prin 112 sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o gospodarie din localitatea Toporu. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de prima interventie si comanda, o ambulanta SMURD,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

