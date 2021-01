Giurgiu: Poliţia efectuează cercetări după ce 360 de baloţi de furaje au ars în urma unei acţiuni intenţionate IPJ Giurgiu efectueaza cercetari dupa ce aproximativ 360 de baloti de ovaz si lucerna au ars in prima zi a anului in urma unui incendiu izbucnit intr-o gospodarie din localitatea Suseni, iar pompierii au constatat faptul ca o actiune intentionata a fost cauza probabila a producerii incendiului.



Potrivit ISU Giurgiu, in seara zilei de 1 ianuarie, ISU Giurgiu a fost solicitat prin 112 sa intervina pentru stingerea unui incendiu de furaje izbucnit intr-o gospodarie din localitatea Suseni. Proprietarii au fost cei care au observat incendiul si au sunat la 112.



"La fata locului…

Sursa articol: agerpres.ro

