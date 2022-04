Giurgiu: Poliția de Frontieră înființează o bandă de control specială pentru persoane vulnerabile Varstnicii, persoanele cu dizabilitați, femeile insarcinate sau parinții singuri cu copii mici vor beneficia de o banda speciala, in care controlul documentelor se va face operativ. Anunțul vine de la reprezentanții ITPF Giurgiu, care precizeaza ca, printre masurile stabilite pentru buna desfașurare a activitații in perioada Sarbatorilor Pascale, la nivelul punctelor de trecere a frontierei a caror infrastructura permite acest lucru, va fi operaționalizata cate o banda care va asigura un control operativ al documentelor pentru persoanele vulnerabile. Cetațenii care pot tranzita frontiera pe aceste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

