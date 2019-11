Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Cornel NISTORESCU (Manifest pentru țarani și fermieri) Am revenit la Casa de Comerț Unirea, una dintre cele mai frumoase inițiative in slujba fermierului și a țaranului roman. Nu știu daca toți cititorii sunt la curent cu aceasta Casa de Comerț Unirea, inițiata de Ministerul Agriculturii și…

- Plasarea in dezbatere publica de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a unui proiect de ordin privind stabilirea dimensionarii tipurilor de exploatatii de suine pe teritoriul Romaniei are ca efect stoparea pentru moment a unei potentiale decizii a Uniunii Europene de a include…

- Politicile prioritare ale PNL in domeniul agriculturii și dezvoltarii rurale sunt industrializarea, susținerea procesarii și creșterea accesului la piețe al produselor romanești atat pe piața interna cat și cea externa, anunța MEDIAFAX.Citește și: E oficial- Vom avea parte de mai multe zile…

- "La aceasta data, toti cei 57 de producatori din judet admisi in programul de sustinere a productiei de usturoi au depus documentele justificative. La nivelul judetului au fost platite deja ajutoare de minimis de circa 81.000 de euro catre 34 de fermieri. In conturile acestora a fost transferata…

- Ministerul Agriculturii vrea sa le dea fermierilor 284,97 milioane lei (60 milioane euro) in 2020 cu titlu de ajutor minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate, arata un proiect de Hotarare publicat pe site-ul ministerului. “Resursele financiare necesare…

- Cooperativa Agricola de Gradul I Grupul de Producatori Singeorz-Bai, din judetul Bistrita- Nasaud, este prima cooperativa din zona montana care a obtinut dreptul de utilizare a mentiunii de calitate facultative "produs montan" pentru sase produse lactate, a anuntat, marti, Ministerul Agriculturii si…

- De la 1 septembrie, 58 de școli cu profil agricol din Romania primesc finanțare de la Ministerul Agriculturii. Printre acestea se afla și Liceul Tehnologic nr. 1 Salonta. „Prin realizarea acestor investiții, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale urmarește sa creeze condițiile necesare pentru…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale anunta ca inspectorii din cadrul Directiilor pentru Agricultura Judetene si a Municipiului Bucuresti continua verificarile in toate pietele agroalimentare din Bucuresti si din tara, in pietele si depozitele en-gros, precum si in hipermarket-uri, unde au…