Giurgiu: Persoane audiate şi probe ridicate de la firmele de transport internaţional care foloseau teste COVID-19 false Mai multe persoane au fost conduse luni la audieri si au fost ridicate, totodata, mai multe probe in urma celor cinci perchezitii efectuate la sediile si punctele de lucru a trei societati comerciale, ce au ca obiect de activitate transportul international de persoane, intr-un dosar penal privind eliberarea si folosirea de teste COVID-19 falsificate.



"In urma punerii in executare a celor cinci mandate de perchezitie domiciliara la sediile si punctele de lucru a trei societati comerciale, ce au ca obiect de activitate transportul international de persoane prin curse regulate, intr-un…

Sursa articol: agerpres.ro

