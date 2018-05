Giurgiu: Pastile şi fiole cu o substanţă dopantă şi cartuşe cu gaz, descoperite într-un microbuz bulgăresc la frontieră Politisti din cadrul PTF Calafat, judetul Dolj, au descoperit, in cadrul unor actiuni specifice pe linia combaterii traficului cu produse contrafacute, desfasurate la sfarsitul saptamanii trecute, peste 880 de pastile, fiole si sticlute cu Testosteron E., substanta dopanta cu grad mare de risc, inclusa in lista substantelor interzise, si 100 de cartuse cu gaz pentru arme neletale intr-un microbuz bulgaresc. Conform unui comunicat al ITPF Giurgiu, remis luni AGERPRES, politistii de frontiera din Calafat au selectat pentru control un microbuz inmatriculat in Bulgaria, iar cu ocazia verificarilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

