Giurgiu: o bătrână atacată pe stradă de un câine agresiv a ajuns la spital O femeie de 73 de ani, din Giurgiu, a ajuns marți la spital dupa ce a fost muscata pe strada de un caine agresiv, lasat nesupravegheat. Incidentul s-a produs pe strada 1 Decembrie, unde batrana se afla impreuna cu cainele ei; acesta a fost atacat si ucis de cainele agresiv. In incercarea de a-și salva cațelul, femeia a intervenit, dar fara succes, pentru ca animalul a fost ucis de cainele agesiv, iar femeia a fost ranita. Dupa incident, a fost sesizata Poliția, iar echipajul ajuns la fața locului a reușit sa depisteze animalul agresiv, dar și pe stapanul acestuia. Cainele a fost dus intr-un adapost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

