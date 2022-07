Giurgiu: mașină căzută în barajul de la Mihăilești O intervenție destul de dificila au inregistrat pompierii de la ISU Giurgiu vineri noapte, cand au fost anunțați ca o mașina a cazut in barajul Mihailești. Alarma s-a dat in jurul orei 23, iar la sosirea la fața locului pompierii au constatat ca victima (șoferul, un barbat de 45 de ani) se autoevacuase; acesta a fost preluat conștient și cooperant de echipajele medicale. La intervenție au fost mobilizate forțe și mijloace atat din cadrul ISU Giurgiu, cat și de la ISU București-Ilfov. Scafandrii au verificat interiorul autoturismului și au confirmat ca nu mai existau alte victime, ulterior autoturismul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 16 iulie, au fost solicitati pompierii din Giurgiu pentru a interveni la un eveniment rutier ce anunta ca un autoturism a cazut in barajul Mihailesti, in apropiere de localitatea Cornetu.Dupa sosirea echipajelor la fata locului s a constatat ca victima soferul, barbat, aprox. 45 ani se autoevacuase,…

- O masina a cazut in apa miercuri dimineata in zona unui canalul din satul Beresti, comuna Sascut, salvatorii bacauani fiind solicitati sa intervina in urma unui apel la numarul de urgenta 112, a informat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Ema Teres, potrivit Agerpres.La fata locului s-au deplasat de…

- O mașina a fost cuprinsa de flacari miercuri dimineața, la Gadalin, in comuna Jucu. Alarma la 112 s-a dat in jurul orei 05 și au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, cu o autospeciala de stingere. Pompierii nu au mai putut salva nimic din autoturism, care a fost distrus in totalitate.…

- Duminica dupa-amiaza, scafandrii si echipaje SMURD si de la Ambulanta au fost din nou solicitate la un caz de inec, de aceasta data, in localitatea Gostinu. Alarma a fost data dupa ce doi tineri, ambii de 18 ani, au intrat in apele Dunarii la scaldat; unul dintre ei nu a mai iesit, iar celalalt a fost…

- Pompieri si scafandrii de la ISU Giurgiu si ISU Bucuresti-Ilfov intervin duminica dupa-amiaza pentru cautarea unui tanar de 18 ani care a disparut in apele Dunarii in timp ce se scalda. Un alt tanar de aceeasi varsta a fost scos teafar la mal, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai…

- In aceasta dimineata, pompierii au intervenit in cazul unui eveniment rutier produs pe DJ 401 A, intre localitatile Mihai Voda si Tantava. A fost implicat un singur autoturism. Pompierii au ajuns la fata locului, in cel mai scurt timp, cu o autospeciala de stingere, dotata cu modul de descarcerare si…

- O mașina s-a rasturnat in afara parții carosabile sambata dupa-amiaza. Cele doua femei care se aflau in autoturism au reușit sa iasi din mașina inaintea sosirii salvatorilor și au refuzat transportul la spital. Accidentul s-a inregistrat in jurul orei 17.30, in zona localitații Uzunu (jud. Giurgiu).…

- Un barbat, in varsta de 41 de ani, a ajuns la spital in stare grava, iar masina sa a fost transformata intr-un morman de fiare dupa un accident cumplit. Autoturismul, un Peugeot 508, rula cu peste 130 km/h pe raza localitatii Baluseni, iar la un moment dat soferul a pierdut controlul volanului si s-a…