- Ludovic Orban si a dat demisia, iar principalul favorit pentru postul de premier desemnat este Nicolae Ciuca, scrie Romania TV.Ludovic Orban a renuntat la mandatul de premier desemnat, a confirmat presedintele Klaus Iohannis marti seara. Favorit pentru mandatul de premier este Nicolae Ciuca, actualul…

- Sate de pescari, santiere, impingatoare sau nave de croaziera, paduri, flora, fauna, dar si orasele Ruse si Giurgiu surprinse de obiectiv din puncte strategice de pe Dunare au fost prezentate, luni, la Muzeul Judetean Giurgiu, in cadrul unei expozitii de fotografii realizate de artistul bulgar Evgeni…

- Ministrul demis al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Nechita-Adrian Oros, a declarat, intr-o intalnire cu ambasadorul statului Qatar la Bucuresti, Abdulla Nasser A. Alhemaidi, ca exista un interes major din partea crescatorilor de ovine din Romania de a stabili parteneriate durabile pentru exportul…

- PSD poate fi inlaturat si trimis in opozitie in mod real doar prin revenire la alegerea primarului in doua tururi, a afirmat Eugen Tomac, liderul PMP, care considera ca romanii au „ratat o sansa istorica" si ca „Romania intra in al doilea an de criza". „In loc de doua tururi, Romania intra in al doilea…

- Imaginile pe care le veti vedea fac mault mai mult decat o mie de cuvinte. Fac toti banii cum se spune.Pentru ca asa ceva nu veai vedea prea curand in Romania. Si nici nu credem ca s au mai vazut vreodata. Autoturismul cocotat pe o bordura, iar mai apoi plantat intr un ghiveci de copac, in zona centrala…

- Institutul National de Statistica (INS) a anuntat, vineri, ca a revizuit in sus, de la 4,1% la 4,4%, cresterea economiei romanesti din 2018, potrivit news.ro.In aprilie, INS a confirmat datele provizorii publicate in februarie, referitoare la avansul de 4,1% al Produsului Intern Brut (PIB),…

- ​ Ludovic Orban a afirmat ca Guvernul va alege varianta asumarii raspunderii pe Legea bugetului de stat, în cazul în care Executivul va constata ca exista un pericol de a tergiversa dezbaterea și adoptarea. Premierul a mai spus ca Legea bugetului trebuie adoptata pâna la finalul anului,…

- Fotograful Cornel Brad vorbeste, la Adevarul Live, de la ora 11.00, despre expozitia de portrete fotografice „Oameni.Putere.Romania.Revolutie”, proiect pentru care a fotografiat numeroase personalitati care au jucat un jucat un rol important la Revolutia din 1989.