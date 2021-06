Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii actioneaza vineri pentru evacuarea apei din trei gospodarii din localitatile Bolintin Vale si Posta, dupa ce curtile au fost inundate in urma ploilor, cantitatile de apa ajungand pana la 50 de...

- Trei strazi din municipiul Giurgiu au fost inundate in noaptea de sambata spre duminica, in urma unei ploi torentiale, fiind necesara interventia pompierilor. In urma ploii torentiale care a cazut in noaptea de sambata spre duminica in judetul Giurgiu, canalizarea nu a facut fata pentru preluarea…

- Peste 50 de gospodarii din Dambovita au fost inundate, joi, iar pompierii actioneaza in localitatile Moreni, Ulmi si Razvad pentru evacuarea apei din case, beciuri si curti, informeaza ISU Dambovita. "Echipaje de pompieri actioneaza in Moreni, Ulmi si Razvad pentru evacuarea apei. Peste 50 de gospodarii…

- Patru gospodarii din localitatea valceana Lungești au fost inundate in urma ploilor abundente din aceasta seara. 1 de 3 Pompierii militari au intervenit cu o autospeciala, o motopompa remorcabila și trei motopompe transportabile pentru evacuarea apei. Incepand cu ora 20.00, Hidroelectrica a anunțat…

- Pompierii argeșeni au fost solicitați in aceasta dimineața unila o locuința inundata din comuna Harsești. Pentru evacuarea apei cu o adancime de aproximativ 15 cm au intervenit pompierii de la Punctul de lucru Stolnici cu o motopompa. In urma cu puțin timp, pompierii au fost solicitați și in localitațile…

- In municipiul Tarnaveni au fost inundate curțile a doua gospodarii, fara afectarea locuințelor. Viitura s-a revarsat pe carosabil. De asemenea, in localitatea Bobohalma, mai multe poduri, șapte gospodarii și o pivnița au fost inundate.Și in localitatea Mica a fost inundat subsolul unei locuințe. In…

