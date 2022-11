Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii ANPC din Giurgiu au verificat doua companii de transport persoane, ambele fiind sanctionate cu amenzi in valoare de 45.000 de lei. Comisarii au gasit mijloace de transport cu reparatii improvizate, murdare si cu scaune asezate pe lemne, potrivit news.ro.Comisarii ANPC din Giurgiu au verificat…

- In urma unor acțiuni de verificare desfașurate de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș, la S.C. AUTOTIM S.A. și S.C. SUPERIMPOSER S.RL., din Timișoara, parte a unei tematici naționale de control, referitoare la modul in care sunt respectate drepturile consumatorilor,…

- Controalele Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș la doua cunoscute firme de transport din judet au scos la iveala numeroase probleme. De la mizerie, la deteriorari in interiorul autocarelor si pana lipsa informarilor legate de traseu, au fost observate de comisari, care…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a inițiat, pe data de 20 octombrie 2022, o acțiune de control care a vizat 9 operatori economici din Periam. Au fost controlați S.C. DI&PANIF SRL, S.C. F I AMBRA CONSTRUCT SRL, S.C. GAMA THE BEST SRL, S.C. DARCRIS FAMILY SRL, S.C. AVRAM…

- Un galatean a cumparat de la magazinul Carrefour o punga de covrigei cu viermi. El a alertat Protectia Consumatorului, care a facut verificari atat la supermarket, cat si la producator. „In urma unei reclamatii a unui consumator care a cumparat, de la magazinul Carrefour din cadrul Shopping City Mall…

- In cursul acestei saptamani, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Iași a realizat o actiune de control in urma unei sesizari, la restaurantul SC Boho Haus SRL, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu. Pentru neregulile constatate, comisarii…

- In ultima saptamana, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Bistrița-Nasaud a realizat o serie de acțiuni, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in magazinele lanțului de supermarketuri Penny, ca parte a unei tematici naționale de control.…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Dolj a realizat, in ultima saptamana, o serie de acțiuni, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in magazinele lanțului de supermarketuri Penny, ca parte a unei tematici naționale de control. In…