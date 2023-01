Giurgiu: Explozie într-un bloc de garsoniere, în miez de noapte Vineri noapte, in jurul orei 1, pompierii erau solicitați sa intervina pe strada Vaporului din municipiul Giurgiu, acolo unde avusese loc o explozie intr-o garsoniera situata la parterul unui bloc. La fața locului s-au deplasat rapid pompierii de la Detașamentul Giurgiu, cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala pentru intervenție și salvare de la inalțime, o ambulanța SMURD un echipaj CBRN și trei ambulanțe SAJ. Aceștia au constatat faptul ca in urma evenimentului un barbat, in varsta de 68 de ani, a suferit arsuri la nivelul capului și la picioare. Acesta era conștient,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

