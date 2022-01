Giurgiu: dosare penale pentru trei turci care au încercat să introducă în țară bunuri contrafăcute de aproape 500.000 de lei Peste 2.300 de bunuri susceptibile a fi contrafacute (parfumuri, articole vestimentare, de marochinarie, precum și pantofi tip sport) – bunuri ce ar fi urmat sa fie vandute ca produse de marca in Romania – au fost confiscate, in doua zile, de polițiștii de frontiera din Giurgiu. Pe numele celor trei ”turiști” turci asupra carora s-au gasit bunurile au fost deschise dosare penale. In cursul zilei de ieri, la diferite intervale de timp, polițiștii de frontiera giurgiuveni au oprit pentru control, pe sensul de intrare in țara, doua autocare care efectuau transport de persoane in regim internațional,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

