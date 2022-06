Giurgiu: doi tineri s-au înecat la scăldat, în trei zile Duminica dupa-amiaza, scafandrii si echipaje SMURD si de la Ambulanta au fost din nou solicitate la un caz de inec, de aceasta data, in localitatea Gostinu. Alarma a fost data dupa ce doi tineri, ambii de 18 ani, au intrat in apele Dunarii la scaldat; unul dintre ei nu a mai iesit, iar celalalt a fost scos de oamenii din apropiere cu o barca. Din primele informatii a rezultat ca tinerii se aflau la scaldat impreuna cu mai multi prieteni. „Pompierii giurgiuveni au fost sesizati sa intervina pentru cautarea unui tanar, in varsta de aproximativ 18 ani, care a intrat in apa Dunarii, in zona localitatii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

