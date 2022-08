Stiri pe aceeasi tema

- Doi adolescenti care s-au ratacit pe muntele Pietricica, in noaptea de joi spre vineri, au fost recuperati de pompierii Detasamentului Piatra-Neamt. Cei doi, un baiat in varsta de 18 ani si o fata in varsta de 16 ani, au sunat la 112 si au solicitat ajutor, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- In acest sfarșit de saptamana, echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau, au acționat in 85 de misiuni, inregistrate la nivel județean. O proporție semnificativa a intervențiilor este reprezentata de acordarea ajutorului medical…

- Un grav accident de circulație a fost inregistrat joi dimineața pe Autostrada 1, acolo unde, in urma incidentului in care au fost implicate șapte mijloace de transport, un om a murit, iar alți cinci au ajuns la spital. Pompierii de la ISU Giurgiu, care au intervenit in acest caz, anunța ca un barbat…

- Pompierii de la Detasamentul Barlad al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au intervenit, joi, pentru asigurarea masurilor PSI dupa ce un TIR s-a rasturnat pe DN 24, in localitatea Badeana, iar pe carosabil au fost scurgeri de combustibil. ‘Detasamentul de pompieri Barlad intervine…

- O gospodarie din comuna Rosiile a ars in intregime miercuri dimineata dupa ce a fost lovita de un trasnet, zona de sud a judetului Valcea aflandu-se sub avertizare cod Portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.…

- Garda de Mediu Vaslui a fost sesizata in urma accidentului rutier petrecut, luni, in localitatea Muntenii de Sus, in care un autotren incarcat cu viscere s-a rasturnat. Pompierii din cadrul Detasamentului Vaslui al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au intervenit pentru asigurarea…

- Un autotren incarcat cu cinci tone de viscere de pui s-a rasturnat luni pe un drum județean din Vaslui. Mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) și Garda de Mediu au intervenit la fața locului, circulația in zona fiind resticționata. Șoferul se afla intr-o stare…

- Un TIR incarcat cu dulciuri s-a rasturnat, miercuri dupa-amiaza, in albia unui rau din Vaslui, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) din județ. Atat șoferul, cat și pasagerul care il insoțea au fost raniți. Acesta din urma a suferit leziuni grave.