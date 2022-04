TIR-urile care ies din tara prin PTF Giurgiu au de asteptat 60 de minute controlul la frontiera, in conditiile in care autoritatile de frontiera au suplimentat la patru numarul arterelor de circulatie pentru tranzitul TIR-urilor, fata de trei artere destinate autoturismelor, pentru a reduce timpii de asteptare. „In ultimele 24 de ore, la granita cu Bulgaria au fost efectuate formalitatile de frontiera prin PTF Giurgiu, pe sensul de intrare in tara, pentru 405 camioane, 141 autoturisme si 659 persoane, iar pe sensul de iesire din tara au fost inregistrate 392 camioane, 167 autoturisme si 875 de…