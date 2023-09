Stiri pe aceeasi tema

- ANPC a decis oprirea temporara a activittii in 13 centre pentru copii si tineri din Giurgiu dupa ce au fost gasite saltele patate, mobilier deteriorat, echipamente si ustensile neconforme in bucatarie, infiltratii, spatii de joca nesigure, geamuri sparte sau fara plase pentru insecte. Din cele 15 centre…

- Un numar de 99 de centre sociale au fost suspendate/inchise, in urma verificarilor efectuate in perioada 10-19 iulie 2023 de echipe mixte de control.Conform datelor ANPIS, cele mai multe centre au fost suspendate/inchise in municipiul Bucuresti, 44, respectiv 11 in sectorul 1, noua in sectorul 3,…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor a fost sesizat ca sunt mai multe nereguli la Hotelul Mondial din Eforie Nord. Hotelul, care este un hotel de patru stele, are 54 de camere si au fost verifcate trei dintre acestea, inclusiv cea pentru care a fost primita reclamatia. Astfel, in aceasta…

- Echipele mixte alcatuite la ordinul prefectului Mihai Ritivoiu au continuat, și joi, sa controleze centrele de batrani, de copii, de bolnavi și de persoane fara adapost din județul Timiș. A fost inchis parțial inca unul: Caminul pentru persoane varstnice Senior House Royal din Timișoara.

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu a anuntat joi, in sedinta de Guvern, ca au fost controlate 1.037 de centre rezidentiale pentru persoane varstnice, minori si persoane cu dizabilitati si ca s-a descoperit ca 24 funcționau ilegal, fara autorizație. Totodata, au fost date 3.640 de sanctiuni contraventionale,…

- Cinci azile din București, din sectorul 1,4 și 6, au fost inchise in urma controalelor demarate luni, de echipe mixte de inspectori de la toate instituțiile cu atribuții. Conform unui raport preliminar, este vorba despre nereguli majore legate de igiena și ingrijirea batranilor din aceste centre. Unul…

- Cele 105 centre rezidețiale și camine de batrani, copii și persoane cu handicap din județul Bacau vor fi controlate incepand de astazi, decizia fiind luata dupa scandalul „azilelor groazei” din zona Capitalei. Prefectul Lucian Bogdanel a anunțat inființarea a cinci comisii mixte coordonate de Instituția…

- Alte 5 centre pentru persoane varstnice au fost inchise, in urma unui control al Inspecției Sanitare de stat din cadrul ministerului Sanatații, potrivit informațiilor Digi24. De la izbucnirea scandalului, au fost verificate in total 465 de centre.