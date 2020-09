Giurgiu: Circulație îngreunată la vamă și cozi de kilometri pe DN5 Un protest organizat de sindicatele din Bulgaria in orașul Ruse ingreuneaza circulația prin Punctul de Frontiera Giurgiu – anunța autoritațile de frontiera. Acestea recomanda folosirea altor vami pentru trecerea graniței romano-bulgare. Ca urmare a unor actiuni de protest desfasurate pe teritoriul Bulgariei in data de 02.09.2020, in intervalul orar 09:30-20:00, trecerea autoturismelor care intra/ies din Bulgaria prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse va fi organizata pe rute alternative. Astfel, traficul rutier se va desfasura ingreunat in zona PTF Giurgiu și se recomanda operatorilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

