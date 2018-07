Giurgiu: Cinci reţele de contrabandişti destructurate şi peste 400.000 de ţigarete confiscate în primele şase luni, de poliţişti Politistii giurgiuveni au destructurat un numar de cinci retele de contrabandisti de tigari si au confiscat peste 400.000 de tigarete in primele sase luni ale anului, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de IPJ Giurgiu.



"Contrabanda cu tigari este o zona infractionala aflata permanent in atentia politistilor giurgiuveni, care si-au propus sa abordeze toate laturile ilicite, incepand cu retelele importante care le procura si le introduc in tara, pana la distribuitorii stradali care creeaza o stare de disconfort public. Astfel, in primele sase luni ale acestui an politistii…

Sursa articol: agerpres.ro

