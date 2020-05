Giurgiu: Bărbat sub control judiciar după ce a încercat să îi dea mită unui poliţist Un barbat in varsta de 38 de ani se afla sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce ii dadea 3.200 lei mita unui agent de politie pentru ca acesta sa nu-i intocmeasca dosar penal pentru infractiunea de conducere a unui vehicul fara permis de conducere.



"Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Giurgiu, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, au prins in flagrant, la data de 25 mai 2020, un barbat in varsta de 38 ani, fara calitate speciala, in timp ce remitea, cu titlu de mita,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au prins in flagrant un barbat in timp ce remitea, cu titlu de mita, suma de 3.200 de lei unui agent de politie din cadrul IPJ Giurgiu Politia Orasului Bolintin Vale. Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie Giurgiu, sub coordonarea Parchetului de pe…

- Un agent de politie din cadrul I.P.J. Ilfov ndash; Serviciul Rutier a fost prins in flagrant, in timp ce primea de la un martor denuntator suma de 1.000 de lei. Marti, 26 mai 2020, lucratorii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie ndash; Directia Anticoruptie pentru Municipiul…

- Un sofer a fost prins in flagrant dupa ce a fost denuntat de un agent de politie caruia a incercat sa-i ofere 1.000 de lei pentru a nu-i intocmi dosar penal si pentru restituirea permisului de conducere, potrivit Agerpres. "Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie Serviciul Judetean Anticoruptie Dolj, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj, in colaborare cu Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj, au realizat joi, 7 mai 2020, prinderea in flagrant a unui barbat, in varsta…

- Un barbat a fost prins in flagrant de ofițerii DGA in timp ce incerca sa-i ofere 100 de euro prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Nasaud, pentru a-i restitui permisul de conducere suspendat, informeaza un comunicat al intituției.

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia au dispus la data de 14.04.2020 luarea masurii retinerii pentru o durata de 24 de ore fata de un barbat acuzat de ultraj. Din ordonanta intocmita de procurori a rezultat ca exista date si probe potrivit carora: La data de 12 aprilie,…

- Un barbat care a fost prins sub influenta bauturilor alcoolice a incercat sa mituiasca un politist. Barbatul este cercetat sub control judiciar, dupa ce joi, 12 martie, a fost prins in flagrant cand oferea 400 de lei pentru a nu i se intocmi dosar penal.

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie Directia Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov, in baza ordonantei de delegare si sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au prins in flagrant, vineri, 28 februarie…