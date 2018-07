Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a sustinut, la dezbaterea motiunii, ca opozitia aparent doreste preluarea guvernarii, dar nu are nicio solutie conturata, nici macar o schita de program de guvernare si a acuzat o lupta sterila pentru putere, titreaza News.ro. ”Schimbarea majoritatii guvernamentale…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit astazi, 26 iunie 2018, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Tunisiene in Romania, E.S. Dna. Botheina Labidi, in vizita de ramas bun. In cursul convorbirilor, premierul roman a exprimat satisfacția pentru evoluțiile pozitive inregistrate…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, referitor la condamnarea sa la 3 ani si 6 luni primita in prima instanta, ca a asistat la o executie in masa si ca a fost nevoie sa fie condamnati noua oameni ca sa se justifice si condamnarea sa. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, vineri,…

- Statul va plati 2.250 de lei angajatorilor care incadreaza someri si beneficiari de ajutor social, potrivit unei ordonante de urgenta initiata de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, a anuntat ministrul de resort, Lia Olguta Vasilescu. Potrivit ministrului, măsura este menită să sprijine…

- Legislatia privind zona montana face parte din Programul de Guvernare si a pornit de la dezavantajele care cuprind aceasta zona si anume: altitudine, clima, panta, fertilitate scazuta a solului, perioade scurte de vegetatie. De asemenea, in zona montana populatia tanara este in scadere, sunt distante…

- Societatea de salubrizare a Timișoarei, Retim, se lauda ca a strans o cantitate impresionanta de gunoaie in timpul curațeniei de primavara. Campania s-a incheiat duminica, 13 mai, iar potrivit unui comunicat de presa transmis, astazi, de reprezentanții firmei, au fost colectate 2.676 de tone de deșeuri,…

- Lupta pentru caștigarea campionatului județean din Neamț se duce, in special, intre Ceahlaul și Bradul Proca, doua grupari care iși doresc promovarea in Liga a III-a. Gruparea din Proca a mutat convingator in acest demers și i-a legitimat, pentru disputele din play-off-ul campionatului, pe Eugen Trica,…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit luni seara, in cadrul unei emisiuni televizate, despre demisia ceruta de Klaus Iohannis, dar si despre planurile guvernului referitoare la Pilonul II de pensii si cresterile salariale.