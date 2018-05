Giurgiu: 46.000 de persoane au tranzitat frontiera cu Bulgaria în minivacanţa de 1 mai Numarul persoanelor care au tranzitat Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu, in minivacanta de 1 mai, a fost cu 76% mai mare fata de aceeasi perioada a lunii trecute, au informat, miercuri, reprezentantii ITPF Giurgiu.



"In perioada 28 aprilie-1 mai, au tranzitat PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, un numar de 46.000 de persoane si peste 16.600 de mijloace de transport, traficul fiind mai mare pe sensul de iesire din tara comparativ cu sensul de intrare. Astfel, pe sensul de intrare in Romania s-au prezentat 11.100 de persoane si au iesit din tara 34.900 de persoane. Totodata pe sensul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

