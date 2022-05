O noua ”tranșa” de deșeuri ce ar fi trebuit sa ajunga in Romania a fost oprita de Poliția de Frontiera și Garda de Mediu in Vama Giurgiu. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera Giurgiu, luni, 30 mai, la diferite intervale de timp, polițiștii de frontiera au oprit pentru control, pe sensul de intrare in țara, doua ansambluri rutiere. La aceste controale, polițiștii de frontiera, alaturi de comisari din cadrul Garzii de Mediu Giurgiu, au descoperit doua mijloace de transport incarcate cu deșeuri de polietilena și oțel. Cele doua ansambluri rutiere erau conduse de catre doi cetațeni bulgari,…