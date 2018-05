Donald Trump a rambursat cei 130.000 de dolari platiti de avocatul sau Michael Cohen actritei Stormy Daniels in schimbul tacerii acesteia, dupa ce a sustinut ca a avut o relatie cu actualul presedinte american, a dezvaluit miercuri fostul primar al New York-ului Rudy Giuliani, informeaza AFP si Reuters.



"Acei bani au fost platiti de avocatul sau (...), presedintele i-a rambursat in mai multe luni", a declarat Giuliani la Fox News.



Aceasta declaratie contrazice afirmatiile lui Donald Trump. Chiar daca a recunoscut saptamana trecuta ca avocatul sau Michael Cohen il reprezenta…