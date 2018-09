Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul special Robert Mueller va accepta raspunsuri in scris din partea președintelui american Donald Trump in ancheta privind ingerințele Rusiei in alegerile din 2016, a informat marți o sursa familiara cu problema, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.

- Presedintele american Donald Trump a acuzat China, pe Twitter, ca a piratat mesageria lui Hillary Clinton, rivala sa democrata in campania electorala prezidentiala din 2016, fara sa funizeze vreun detaliu sau vreo proba in sustinerea acuzatiilor, relateaza Reuters conform News.ro . ”E-mailurile lui…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus luni ca este ingrijorat ca orice declaratii sub juramant furnizate procurorului special Robert Mueller ar putea fi folosite pentru a-i fi aduse acuzatii de sperjur, ca parte a dosarului privind interferenta Rusiei in alegerile americane. Intr-un…

- Avocatul special Robert Mueller a recomandat vineri ca un judecator sa-l condamne pe fostul colaborator al lui Donald Trump din campania electorala George Papadopoulos la pana la sase luni de inchisoare pentru ca i-a mintit pe agentii federali care investigau un potential amestec al Rusiei in alegerile…

