Giuliani. Pleșoianu: ”Să înțelegem exact cine e!”. Badea: ”Vor simți efectele curând” Iata postarea lui Liviu Pleșoianu: ”Sa ințelegem exact cine este Rudolph Giuliani, cel care critica ferm abuzurile SRI-DNA: - Deși nu se ridica nici pe departe la inalțimea mega-magistraților Laura Codruța Kovesi, Augustin Lazar sau Danileț, Rudolph Giuliani este cel care a destructurat MAFIA din New York, devenind tocmai din acest motiv cel mai cunoscut procuror din SUA! In iunie 1983, cand prelua mandatul de procuror al districtului sudic din New York, Giuliani afirma ca principala sa prioritate va fi infrangerea organizațiilor de crima organizata. La mai puțin de doi ani,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Luati si voi sa beti din sticla o gura de bere si va trece. Nu vedeti ca nu sunt bani?", le-ar fi spus femeia celor doi copii, unul dintre ei asezat jos, pe pavele, la picioarele sale, potrivit vremeanoua.ro. Femeia se afla in Autogara Vaslui si, potrivit unor surse, astepta autobuzul spre Feresti.…

- Specialistii unor clinici stomatologice din Ramnicu Valcea sustin ca romanii isi cumpara pasta de dinti in functie de reclama de la televizor si nu de nevoile efective. Ei explica de ce este important ca fiecare om sa aiba, pe langa periuta, propria pasta de dinti. Profesionistii ofera sfaturi si despre…

- Odata cu intrarea in noului sezon estival 2018, incepand de sambata, 16 iunie Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta, redeschide linia turistica CiTy Tour, care va ramane in circulatie pana pe 15 septembrie, informeaza RATC. Acest proiect este realizat impreuna cu Primaria Municipiului Constanta…

- ATENȚIE! Incepand cu data de 12 iunie 2018 și pana in 22 iunie 2018 producatorii din județul Sibiu care doresc sa contracteze un punct de vanzare pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2018 in cadrul Pieței Volante Transilvania pot depune o solicitare la Consiliul Județean Sibiu, camera 006, parter.…

- Lucrurile par sa se miște in privința sosirii lui Marius Stan la UTA. Dupa intalniri cu primarul Falca și conducerea clubului, a venit randul celor de la SCU sa stea fața in fața cu Marius Stan. „Eu am cerut intalnirea cu suporterii, prin liderul lor, Dan Proca. Sunt foarte multe nemulțumiri,…

- Naționala Franței are obiectiv caștigarea Cupei Mondiale 2018. “O competitie este reusita cand este castigata”, a avertizat presedintele Frantei, Emmanuel Macron, care s-a intalnit marti cu selecționata de fotbal ”Les Bleus”, cu catva zile inaintea plecarii acesteia la turneul final din Rusia, informeaza…

- Vincent Kompany, fundașul central belgian de 32 de ani, mereu lovit de accidentari de-a lungul carierei, a ratat un tackling și a ieșit de pe teren in meciul cu Portugalia, 0-0. Vincent Kompany a ratat și in acest sezon 22 de meciuri din cauza accidentarilor. Așa a fost aproape intreaga cariera, puternic…

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, susține ca rolul psihologilor in școli este important in a depista nereguli privind atitudinea unui copil, precizand ca legislația ar trebui imbunatațita. Mențiunile, in contextul in care, marți, un copil de 9 ani și-a injunghiat mortal bunica."Aceste ...