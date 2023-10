Stiri pe aceeasi tema

- Așteptarea a luat sfarșit pentru fanii „America Express”, cel mai dur reality show din Romania! Noul sezon revine la Antena 1, cu o premiera maraton de cinci zile, noteaza click.ro. Veste buna pentru cei care așteptau cu sufletul la gura noul sezon „America Express”! Unul dintre cele mai indragite reality…

- Așteptarea a luat sfarșit! America Express, cel mai dur reality show din Romania, revine la Antena 1 sambata, 21 octombrie, de la ora 20.00, cu o premiera maraton de cinci zile. Astfel, in saptamana lansarii, show-ul va fi difuzat sambata de la 20.00 și d

- Așteptarea a luat sfarșit pentru telespectatorii de la Antena 1! Noul sezon America Express - Drumul Soarelui va incepe in curand. Cel mai dur reality show din Romania revine pe micile ecrane și va fi o premiera maraton de cinci zile. Iata cand incepe America Express - Drumul Soarelui!

- Vedeta TV Irina Fodor a așteptat cu sufletul la gura momentul revenirii in Romania din America de Sud. Prezentatoarea reality-show-ului America Express, difuzat pe micile ecrane de Antena 1, a vorbit deschis despre provocarile cu care s-a confruntat in zonele cele mai periculoase. „Sunt multe de spus”.…

- Eliza și Cosmin Natanticu au participat impreuna la Asia Express, iar acum, artista recunoaște ca ar repeta din nou experiența, mai ales dupa ce Mona Segall a luat decizia de a renunța la America Express, din cauza riscurilor la care sunt supuși concurenții in timpul traseului.Asia Express va reveni…

- Iuliana Pepene și Sonia Simionov au participat impreuna la America Express pentru sezonul ce se va difuza in curand la Antena 1. Filmarile au durat 2 luni, iar zilele trecute, concurenții s-au intors in Romania. Prezentatoarea Tv, Iuliana Pepene, a povestit pe Instagram cum a trait experiența și ce…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au vorbit despre experiența America Express. Cei doi s-au intors in Romania in urma cu doar cateva zile, iar acum se bucura de cateva zile libere. Iata cum s-au ințeles cei doi artiști in emisiunea de la Antena 1!

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au facut primele declarații, dupa ce s-au intors din America Express. Cei doi soți au fost impreuna pe Drumul Soarelui și s-au bucurat de o experiența unica. Iata ce au spus ei pe rețelele lor personale de socializare despre participarea la emisiunea de la Antena 1!