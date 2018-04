Giulia ne-a impresionat cu un cover pentru ”Kisses Back” a lui Matthew Koma – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Timp de cateva zile, Regele Abdullah al Iordaniei și soția sa, Regina Rania, sunt gazdele președintelui australian Alexander Van der Bellen și a soției sale. Aceștia din urma au sosit in Iordania, ieri, la palatul regal din Amman și au avut parte de o primire grandioasa. foto: Facebook / Instagram Regina…

- Senatorii americani au profitat de ocazia audierilor din Senat și l-au intrebat direct pe Mark Zuckerberg daca Facebook iși asculta userii in secret. „Da sau nu - folosește Facebook inregistrari audio obținute de la dispozitive mobile pentru a imbogați baza de date personale despre utilizatori?”,…

- Facebook nu se folosește de microfonul telefonului pentru a asculta tot ce faci și pentru a da informațiile celor care platesc pentru publicitate, a spus Mark Zuckerberg, in timpul audierii din Senatul SUA. El a spus ca este doar o teorie a conspirației. In ultimii ani tot mai muți spun ca pe News Feed-ul…

- Mark Zuckerberg a recunoscut, marti, in timpul audierii sale in comisiile de Comert si Juridice ale Senatului american, in urma izbucnirii scandalului "Cambridge Analytica”, ca cei peste 87 de milioane de utilizatori afectati sunt victime. "Acest lucru s-a intamplat si s-a intamplat sub nasul nostru”,…

- Joi, primii 100 dintre voi care au ajuns la sediul Virgin Radio Romania au spus live CSAUD. Am inceput maratonul la 7:30 live pe pe pagina noastra de Facebook, apoi am continuat cu participanții in direct in toate programele, pana cand Reme a ajuns fața in fața cu ascultatorul cu numarul 100 care ne-a…

- Aflat in vizita in Maramures, Ionut Lupescu, candidat la presedentia Federatiei Romane de Fotbal, s-a aratat impresionat de conditiile de care beneficiaza tinerii sportivi din Baia Mare, dar si din localitatile din imediata apropiere. Intr-o postare pe pagina persoanla de Facebook, Lupescu a vorbit…

- Andreea Remețan e gata pentru Heart Rate Challenge. Daca pulsul nu-i trece de 120 va face CSAUD și la ea in emisiune. Crezi ca va reuși? De la 8:30 urmarește Heart Rate Challenge in direct la Virgin Radio Romania și video pe virginradio.ro și pe pagina noastra de Facebook.

- Julia Michaels pare un talent pur, aparut de nicaieri, care are deja potentialul unui artist de top. La fel cum Sia, LP sau Bruno Mara, inainte sa se lanseze ca artisti solo, au scris pentru nume sonore din industria muzicala, si Julia Michaels are deja 12 piese in Billboard Top 100.