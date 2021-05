Giulia Nahmany a pozat in costum de baie dupa ani de yoga Giulia Nahmany știe foarte bine ce inseamna nesiguranța pe propria persoana și complexele cauzate de kilograme in plus. S-a confruntat in trecut cu aceste probleme, dar a reușit sa le depașeasca. Dupa ani de alimentație sanatoasa, meditație și yoga, Giulia este acum intr-o forma fizica care o face sa se simta bine. Și-a resetat practic organismul și a invațat sa se iubeasca pe sine. Este astfel un exemplu pentru femeile care traiesc cu complexe legate de felul in care arata. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de…