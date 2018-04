Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de trei ani din Oltenița a fost data disparuta, luni, dupa ce parinții nu au mai reușit sa o gaseasca. Polițiștii din județul Calarași au lansat un apel catre populație pentru a ajuta la gasirea copilei. UPDATE 8:55: Fetița de trei ani, care a fost data disparuta, a fost gasita moarta de un…

- Fetita de trei ani, care a disparut luni, 9 aprilie, din Oltenița, a fost gasita fara viata, de politistii din Calarași. Fetița se numește Giulia Ionela Gabriela Colgiu. La momentul dispariției, purta o vesta roșie cu gluga, un tricou alb și o pereche de pantaloni gri.

- Fetita in varsta de 3 ani din Oltenita care a disparut luni si ale carei semnalmente au fost facute publice de politie a fost gasita marti dimineata inecata in raul Arges, la aproximativ 2 kilometri de casa. Conform politiei, fetita a fost gasita inecata in Raul Arges. Dupa primele constatari, copila…

- O fetita de trei ani a fost gasita inecata in raul Arges. Fata era cautata de politisti, dupa ce a disparut luni din Oltenita, judetul Calarasi. Fetita se numea Colgiu Giulia Ionela Gabriela, avea aproximativ 90 cm, ten deschis, par saten, drept, ochi caprui. La momentul disparitiei, aceasta purta o…

- Fetita in varsta de 3 ani, care a disparut la data de 9 aprilie, din Oltenița, județul Calarași, a fost gasita inecata in raul Argeș la o distanța de peste 2 km de casa in aval, dincolo de Oltenita spre Dunare. Oamenii legii au anuntat ca va fi deschis dosar penal pentru moarte suspecta. In…

- O fetita in varsta de 3 ani din Oltenita a disparut luni, fiind cautata de politistii. In cele din urma, fetița a fost gasita in raul Argeș, la trei kilometri de casa.Inițial, toate forțele de ordine se mobilizasera pentru a gasi fetița. "Politistii din Calarasi cauta o copila, de 3…

- O familie din județul Calarași traiește clipe cumplite! Fiica lor de doar trei anișori a disparut de acasa și, in ciuda eforturilor facute, deocamdata, micuța este de negasit. Polițiștii sunt in alerta maxima și fac tot ce pot ca sa o gaseasca pe Giulia in viața. Giulia Ionela Gabriela Colgiu, fetița…

- Presa romaneasca este zguduita de o veste foarte trista. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari, județul Iași. Din primele informatii, se pare ca ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Știre in curs de actualizare. The post Doliu in presa din Romania! A fost…