Stiri pe aceeasi tema

- Giulia Anghelescu impreuna cu soțul ei, Vlad Huidu, și cei doi copii ai lor au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2. Cei patru trebuiau sa plece in Austria, la schi, insa din cauza virusului plecarea a fost anulata.

- Dupa ce a petrecut Revelionul in familie, alaturi de soțul sau, Vlad Huidu și cei doi copii, Sabina Antonia, in varsta de 9 ani și Eduard Mikael, 6 ani, vedeta și-a facut testul Covid, alaturi de intreaga sa familie, pentru a putea pleca in vacanța. Surpriza insa, cu doar o zi inainte, toți patru au…

- Un lockdown de trei saptamani a inceput luni in Austria, masura luata de guvern pentru a limita raspandirea coronavirusului in contextul cresterii masive a numarului de infectii in al patrulea val al pandemiei de COVID-19, transmite dpa.Oamenii isi vor putea parasi locuintele doar pentru a merge la…

- Un lockdown de trei saptamani a inceput luni in Austria, masura luata de guvern pentru a limita raspandirea coronavirusului in contextul cresterii masive a numarului de infectii in al patrulea val al pandemiei de COVID-19, transmite dpa.Oamenii isi vor putea parasi locuintele doar pentru a merge la…

- Austria plaseaza in carantina, incepand de luni, milioane de persoane care nu s-au vaccinat impotriva coronavirusului, in incercarea de a face fata cresterii numarului de infectii la niveluri record, a...

- Austria a autorizat, duminica, primul lockdown la nivel național pentru persoanele nevaccinate cu varsta de peste 12 ani. Este prima țara din lume care impune o astfel de masura. Carantina pentru nevaccinați intra in vigoare la miezul nopții.

- Alba Iulia va intra in CARANTINA de noapte și in timpul saptamanii: Incidența a depașit 7.5 la mie Alba Iulia va intra in CARANTINA de noapte și in timpul saptamanii: Incidența a depașit 7.5 la mie Dupa ce incidența cazurilor de Covid-19 a ajuns la 7.96 la mia de locuitori, municipiul Alba Iulia va…

- Restricțiile se inaspresc in Cluj-Napoca de azi. Orașul intra oficial in carantina de noapte și in timpul saptamanii, dupa ce rata de infectare a ajuns miercuri la 8,50. Dupa ce orașul Cluj-Napoca a ajuns la o rata de infectare de 8,50 la mie, incepand de joi se interzice circulația persoanelor…