Ciolacu, la momentul dezvăluirilor: „Nu am furat”

Proaspăt votat ca premier, Marcel Ciolacu a oferit detalii din viaţa sa personală. ”Ce vă pot spune foarte clar, nu am furat niciodată, nu am fost acuzat, nu am fost chemat niciodată la DNA, am avut plângeri şi am primit aceste clasări şi cred că o să mai primesc mult timp. Nu am făcut ceva… [citeste mai departe]