Stiri pe aceeasi tema

- O judecatoare din Los Angeles a decis, vineri, sa puna capat tutelei prin care tatal lui Britney Spears a controlat mai multe aspecte ale vieții cantareței americane, in ultimii 13 ani, relateaza BBC . Decizia instanței are efect imediat. Intr-un mesaj publicat pe Instagram, Britney le-a transmis celor…

- Schimbare radicala pe Șoseaua Gaești, una dintre cele mai importante cai de acces in municipiul Targoviște The post Schimbare radicala pe Șoseaua Gaești, una dintre cele mai importante cai de acces in municipiul Targoviște. VIDEO first appeared on Partener TV .

- Cantareata britanica Adele a publicat marti un fragment din videoclipul unei noi melodii, intitulata "Easy On Me", prima dupa albumul "25" lansat in 2015 si premiat cu trofeul Grammy, relateaza Reuters. Celebra pentru baladele sale ajunse in fruntea topurilor, cum ar fi "Hello" si "Someone…

- Loredana Groza a surprins cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare. Cantareața in varsta de 51 de ani apare pe scena, intr-o ținuta excentrica. E din nou in forma, dupa ce acum o saptamana a avut nevoie de ingrijiri medicale. Weekendul care tocmai a trecut l-a petrecut la Iași.…

- Alexandra Stan și Emanuel Necatu s-au desparțit la doar cateva luni, iar informația a fost confirmata chiar de tanar in urma unui mesaj postat pe Instagram. Iata ca și artista confirma acest lucru, asta deoarece a renunțat la verigheta pe care o purta pana acum.

- Cu un bebeluș de doar cateva luni acasa, Adela Popescu a reușit sa-și reia cariera profesionala și a apelat la o schimbare de look radicala pentru un nou proiect. Vedeta a revenit la parul lung, iar fanii au asaltat-o in secțiunea de comentarii, dupa ce a postat o poza pe contul sau de Instagram.

- Alex Velea demonstreaza fara doar și poate ca este cel mai indrazneț artist, iar asta nu o spunem doar noi, ci faptul ca iubitul Antoniei și-a schimbat look-ul radical. A incercat multe culori, de la verde, albastru și așa mai departe, insa de data aceasta și-a surprins fanii profund, dupa ce a trecut…