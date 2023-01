Stiri pe aceeasi tema

- Emilia Ghinescu are o silueta de invidiat și a spus cum se menține. Interpreta de muzica populara, in varsta de 44 ani, a renunțat la mai multe alimente. Și-a dorit dintotdeauna sa fie foarte slaba, astfel ca a ținut dieta pentru a scapa de kilogramele in plus. Emilia Ghinescu are 47 de kilograme, aceeași…

- Madalina Ghenea, in varsta de 35 de ani, se menține intr-o forma de invidiat. Actrița are un truc la care apeleaza la o anumita perioada, pentru a-și curața organismul. Mai exact, este vorba despre postul intermitent, care o ajuta sa iși curețe organismul. „Nu sunt doctor, așa ca nu pot recomanda nimic,…

- In varsta de 64 de ani, Nea Marin este in continuare extrem de activ, coregraful facand multa mișcare și bucurandu-se și de un fizic care il ajuta in acest sens. Intrebat cum reușește sa se mențina in forma, omul de televiziune a dezvaluit la ce alimente a renunțat, in urma ceva ani.

- In trecut, Cornelia Rednic a dezvaluit ca a reușit sa slabeasca in jur de 30 de kilograme prin infometare, metoda pe care nu dorește sa o mai repete in prezent. Cu toate acestea, artista are in vedere sa mai scada in greutate, astfel ca a apelat la o dieta speciala.

- Cornelia Rednic este mulțumita de felul in care arata, insa pentru a ajunge la forma pe care și-a dorit-o, ea a fost nevoita sa țina dieta. Interpreta de muzica populara a dezvaluit care este regimul cu care slabește 2 kilograme pe saptamana. Intr-un interviu pentru Revista VIVA! , Cornelia Rednic a…

- Victor Slav are 42 de ani și se afla intr-o forma de invidiat. Fostul prezentator TV a dezvaluit care este alimentația lui zilnica, mai ales cand timpul nu-i permite sa intre in sala de sport.Victor a spus in ce consta regimul lui de viața, din punct de vedere alimentar și ce mananca de fapt, intr-o…

- Lora, in varsta de 40 de ani, arata spectaculos fara sa mearga la sala și sa țina dieta. Cantareața a spus care este secretul ei și ce supliment consuma atunci cand vrea sa scape de pofta de dulce.Lora este de fiecare data o apariție și primește foarte multe complimente pentru felul in care arata. Artista…

- Lora e una dintre cele mai apreciate cantarețe de la noi, iar aceasta reușește de fiecare data sa capteze atenția publicului sau nu doar prin muzica și talentul de pe scena, ci și prin fizic. Cantareața are o forma de invidiat, dar cu toate astea nu are o dieta și nici nu merge la sala de sport. Chiar…