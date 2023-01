Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 33 de ani de cariera militara, șeful Serviciului de Pregatire pentru Intervenție și Reziliența a Comunitaților al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” Arad, colonelul Lucian Cebuc, a trecut in rezerva cu drept de pensie.

- Razboiul de la granița cu Ucraina izbucnit in urma cu fix noua luni reprezinta inca o amenințare pentru țara noastra, ceea ce a facut ca in randul romanilor sa existe o anumita doza de teama. Cumva firesc, in mintea multor concetațeni s-a nascut intrebarea cat de pregatita este armata romana pentru…

- Horoscop decembrie 2022. Zodiile primesc vești importante despre bani, dragoste, sanatate, cariera și familie. Descopera ce anunța astrologii in horoscopul pentru luna decembrie 2022, pentru fiecare dintre cele 12 semne zodiacale.

- Balanța, cea mai norocoasa dintre zodii in 2023 Zodia Balanța va fi ghidata de astre pentru a avea succesul mult dorit in 2023. Cu noroc la bani, in cariera și in dragoste, nativii se vor bucura de un an excelent. Vor fi guvernați de Venus, planeta iubirii, a frumuseții și a abundenței. Pentru ei, anul…

- Mercur intra in curand in zodia Scorpionului, iar astfel au loc numeroase schimbari.Horoscopul zilnic Dragoste și Cariera iți arata care sunt nativii ce au parte astazi de vești explozive. HOROSCOP ZILNIC DRAGOSTE ȘI CARIERA Horoscop zilnic Berbec Cei nascuți in zodia Berbec se pot aștepta astazi la…

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai indragite și apreciate cantarețe de la noi din țara, iar de aceasta data artista a decis sa raspunda acuzațiilor facute din mediul online. Fanii sai au fost curioși sa afle daca a renunțat la cariera muzicala. Iata cum a reacționat cantareața!

- Simona Halep a fost depistata pozitiv la Roxadustat si risca sa isi incheie cariera sportiva daca Federatia Internationala va decide suspendarea maxima pentru aceasta substanta. Socul finalului de an in tenis este stirea ca Simona Halep a fost depistata pozitiv la Roxadustat. Jucatoarea de tenis a picat…