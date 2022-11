Stiri pe aceeasi tema

- Giulia Anghelescu nu a ramas pasiva la situația lucrarilor realizate de autoritați in zona Chiajna in aceasta peioada. Cantareața s-a amuzat de modul și timpul in care se desfașoara lucrarile, cu mențiunea ca ar fi a patra oara cand s-ar face aceleași lucrari, in aceleași locuri.

- Motiv de bucurie in familia Giuliei Anghelescu. Artista iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Soția lui Vlad Huidu a ajuns la frumoasa varsta de 38 de ani și, mai mult de atat, cantareața a avut parte de o mulțime de urari cu ocazia aniversarii sale. Cum și-a sarbatorit Giulia ziua de naștere și…

- Giulia Anghelescu formeaza un cuplu de 25 de ani și au devenit soț și soție in urma cu 10 ani. Au doi copii și o casnicie admirata de cei din jur. Interpreta a dezvaluit care este secretul unui mariaj de durata.Fosta componenta a trupei Candy a publicat pe o rețea sociala o imagine emoționanta cu ea…

- Giulia Anghelescu și soțul ei traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi sunt casatoriți de 10 ani. Vedeta a dezvaluit pe rețelele de socializare care este secretul relației lor. Artista a postat in mediul online și o fotografie emoționanta cu soțul ei, Vlad Huidu.

- Speak traiește o poveste de iubire de vis alaturi de iubita lui. Artistul iși sarbatorește maine ziua de naștere, iar Cristina Ștefania nu s-a putut abține și i-a facut o urare emoționanta cu aceasta ocazie chiar de astazi. Ce mesaj a postat partenera cantarețului pe Instagram.

- Giulia Anghelescu, in varsta de 37 de ani și Vlad Huidu sunt casatoriți din 2012 și au impreuna doi copii. Cei doi se ințeleg de minune, iar artista a dezvaluit recent cum funcționeaza lucrurile in familia ei, din punct de vedere financiar. Giulia Anghelescu a fost intrebata despre cum ar trebui sa…

- Vlad Huidu și Giulia Anghelescu sunt casatoriți de 10 ani, iar cei doi au impreuna doi copii. Cantareața iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața ei, iar de aceasta data le-a dezvaluit ca soțul ei va suferi o intervenție chirurgicala și va fi nevoit sa se interneze in weekend. Iata motivul…

- Astazi este o zi speciala in familia lui Florin Salam, asta pentru ca fiica manelistului, Betty Vișanescu, iși sarbatorește ziua de naștere. Soțul ei i-a facut o urare emoționanta cantareței pe rețelele de socializare.