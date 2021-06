Stiri pe aceeasi tema

- Marius Elisei vrea sa se impace cu Oana Roman la patru luni de cand au semnat actele de divorț. Acesta a anunțat ca iși iubește fosta soție și ca aproape zilnic face gesturi de iubire ca sa-și demonstreze sentimentele. „La doua, trei zile ii ofer flori, pentru ca așa simt și pe langa asta merita sa……

- Oana Roman și Marius Elisei au divorțat in luna februarie a acestui an, de comun acord, la notar. In ultima perioada, cei doi merg și in vacanțe de familie, sunt din ce in ce mai apropiați. Fostul soț i-a facut acum vedetei o surpriza. La ceas de seara, dupa o zi intreaga de munca, Oana Roman a postat…

- Oana Roman și Marius Elisei au divorțat in urma cu doar cateva luni, dar iata ca impacarea sta sa se produca. Cei doi sunt mai tot timpul impreuna, iar seara s-au fotografiat la o tereasa in timp ce ciocneau un pahar de șampanie.

- Weekend-ul acesta, Oana Roman și Marius Elisei petrec, din nou, cateva zile impreuna, alaturi de fiica lor, Isabela. Cei doi foști soți au plecat intr-o mini vacanța, la Poiana Brașov. Escapada nu a fost lipsita de momente nu tocmai placute pentru fiica lui Petre Roman. Oana Roman și fostul ei partener,…

- Oana Roman a vorbit in direct la Showbiz Report despre problemele cu care s-a confruntat in vacanța din Egipt, dar mai ales despre relația pe care o are acum cu Marius Elisei. Potrivit vedetei, fostul ei soț nu le-a insoțit in vacanța pe ea și fiica lor, insa s-a oferit sa le duca de la aeroport, dar…

- Oana Roman și-a sarbatorit ziua de naștere in Egipt, dar chiar in ultima zi de vacanța a avut parte de o intamplare nefericita. Vedeta a ajuns pe mana medicilor. Oana Roman a ales ca anul acesta sa-și sarbatoreasca ziua de naștere in Egipt, alaturi de fiica sa, Isabela, și de buna ei prietena, Vica…

- Zilele trecute, Oana Roman a povestit despre intalnirea pe care a avut, dupa mult timp, cu tatal ei, Petre Roman. Vedeta și fiica ei Isabela au petrecut cateva ore in compania bunicului, iar la scurt timp, fosta soție a lui Marius Elisei a și publicat imagini in mediul virttual. Acum, Petre Roman a…