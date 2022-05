Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica se poate bucura de o silueta de invidiat, iar vedeta a scapat rapid de kilogramele in plus și este adepta stilului sanatos de viața. Fanii de pe rețelele de socializare au fost curioși sa afle cum a scapat artista de celulita. Iata raspunsul oferit de artista in mediul online!

- Inainte de Paște, Adda a simțit nevoia de o schimbare de look, așa ca, a renunțat pentru o perioada la parul lung și blond, vopsindu-l in doua culori. Cantareața și-a facut o schimbare radicala de look, luandu-și fanii prin surprindere. Cu ocazia Sarbatorilor Pascale, cantareața și soțul ei au mers…

- Teo Trandafir și-a facut o schimbare de look in doar cateva minute, in direct, la TV. Prezentatoarea emisiunii „Teo Show” a incercat extensiile, astfel ca telespectatorii au putut sa o vada cum arata cu parul lung și blond. De ani de zile, Teo Trandafir are aceeași coafura și a aparut intotdeauna cu…

- Angelina Jolie este mama a șase copii, trei dintre ei adoptați și trei pe care ii are in urma relației cu actorul Brad Pitt. In ciuda programului extrem de ocupat, Angelina este o mama foarte implicata și petrece mult timp alaturi de copii. Adesea participa impreuna cu ei la evenimentele cinematografice…

- Dinamo a renunțat la antrenor. Echipa din Ștefan cel Mare este traversata, din nou, de zbuciumul schimbarii tehnicianului. Aflași in insolvența, „cainii” au decis sa de desparta de Flavius Stoican, cel care a condus echipa pentru doar opt etape. Fanii reuniți in programul DDB il vor pe banca tehnica…

- Manchester United a rupt contractul de sponsorizare cu „Aeroflot”, compania aeriana naționala a Rusiei. Razboiul pornit de Vladimir Putin impotriva Ucrainei continua sa aiba reacții in lumea sportului. Manchester United, unul dintre coloșii din Premier League, a renunțat la un contract important, in…

- Inca de la primele ore ale dimineții, Cristina Ștefania și-a pus fanii pe jar, asta imediat dupa ce le-a dat de ințeles ca astazi iși face o schimbare de look radicala. Uimiți, fanii au așteptat cu nerabdare sa vada rezultatul, care este cu adevarat o transformare spectaculoasa. Iata cum arata logodnica…