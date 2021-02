Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry nu s-a mai putut abține și a rabufnit pe Internet! Celebra artista le-a povestit admiratorilor de pe rețelele de socializare ca a fost scoasa din sarite in timp ce se afla in traficul din București. Iata cine a reușit sa o „calce pe coada” pe faimoasa artista!

- Investiția intr-un automobil, indiferent de marca, se dorește a fi una pe termen mediu sau chiar lung, pentru ca puțini sunt cei care iși permit sa schimbe mașina anual. Astfel, nu este de mirare faptul ca cei mai mulți dintre noi cautam soluții și metode care mai de care mai eficiente prin care sa…

- Denisa Hodișan a avut la ceas de seara o replica sau mai bine zis un monolog acid pentru cei care ii critica relația pe care o are cu Flick. Diva nu a ținut cont de nimic și a spus ce are pe suflet in mediul online.

- Incepand de joi, 31.12.2020, campania de vaccinare impotriva coronavirusului a inceput și la Sibiu. Primul medic care s-a imunizat a fost chiar doctorul care a tratat, in luna martie, primii pacienți infectați cu coronavirus din județ. Este vorba despre Calin Cimpaian, șeful Secției medicale de la Spitalul…

- Sorina Docuz și Roxana Ilie se rasfața cum nu se poate mai bine de cand sunt singure. Viața de foste partenere de milionari le priește din plin, astfel ca acum nu le ramane de facut decat sa iși traiasca viața așa cum știu mai bine.

- Sapte barbati si trei femei cu varste cuprinse intre 67 si 86 de ani care se aflau in stare critica si primeau ingrijiri in sectia ATI si-au pierdut viata in incendiul produs sambata la Spitalul Judetean Piatra Neamt. ”In urma incendiului, zece pacienti care se aflau in stare critica si primeau…

- Sapte barbati si trei femei cu varste cuprinse intre 67 si 86 de ani care se aflau in stare critica si primeau ingrijiri in sectia ATI si-au pierdut viata in incendiul produs sambata la Spitalul Judetean Piatra Neamt. ”In urma incendiului, zece pacienti care se aflau in stare critica si primeau…

- Teatrul „George Ciprian” lanseaza volumul de povești și desene „Viața s-a mutat pe Internet”, realizat in urma concursului național cu același nume. Lansarea va avea loc ONLINE, prin Zoom, sambata, 14 noiembrie, și va fi transmisa in direct pe Facebook. Evenimentul va reuni o parte dintre autoarele…