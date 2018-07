Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Iasi a ajuns, joi, in stare grava la spital, impreuna cu sotia sa careia ar fi incercat sa-i dea foc. (Reduceri mari la jocuri PC) Medicii ieseni au declarat, joi, ca un barbat de 38 de ani, din localitatea Trifesti, si sotia sa, in varsta de 35 de ani, au fost […] The post Un…

- Mare, sarbatoare, mare in familia Deliei. Indragita cantareața iși serbeaza astazi soțul și i-a transmis un mesaj extrem de emoționant. (Reduceri mari la jocuri PC) Sunt impreuna de opt ani, dar se iubesc mai ceva ca-n prima zi. Astazi este ziua de naștere a lui Razvan Munteanu, soțul Deliei! Iar artista…

- Un barbat de 36 de ani a ajuns la spital in stare critica, dupa ce, luni, s-a prabușit in casa liftului unui imobil in construcție, de la o inalțime de aproximativ patru metri. (Reduceri mari la jocuri PC) Medicii ieșeni spun ca barbatul a fost internat, de urgența, in spital, dar este in stare critica.…

- Carmen de la Salciua nu a ezitat sa apeleze la mana medicului estetician și chiar nu s-a ferit sa ascunda acest lucru. Ea și-a operat nasul in urma cu ceva timp și a postat poze cu ea pe patul de spital, dupa intervenție. Cum arata cantareața de muzica populara inainte de operație? Carmen de la […]…

- Alexandra Stan și-a spart arcada intr-un accident pe care l-a avut in urma cu puțin timp. Vedeta a ajuns pe mana medicului estetician! (Reduceri mari la jocuri PC) Alexandra Stan a trecut astazi prin momente de groaza! Artista a marturisit pe contul ei de Instagram ca a avut parte de un accident. In…

- Indragita fosta prezentatoare TV, Andreea Marin a ajuns pe mana medicilor. Se pare ca anii de munca si stresul acumulat si-au pus amprenta abia acum asupra sanatatii Andreei. Zana a publicat recent pe pagina ei de instagram o fotografie in care este conectata la aparate. Nu pare sa fie ceva foarte grav…

- Indragita cantareața de muzica populara Saveta Bogdan și-a pus sufletul pe tava și a martuisit ce viața chinuita a avut langa cei doi soți. A marturisit chiar ca unul dintre soți a batut-o pana cand nu mai putea sa respire. (Reduceri mari la jocuri PC) “Pe la varsta de 16 ani, am fugit de acasa, pentru…

- ”Iți traiești viața intr-o valiza și apoi depinzi de asta”, așa și-a descris Avicii toata existența lui, de cand a devenit celebru și pana acum, cand a murit subit, la 28 de ani. In spatele succesului dobandit pe scena, DJ Avicii se lupta cu probleme grave de sanatate. Intr-un documentar filmat intre…