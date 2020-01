Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Dolj, Nicolae Giugea, unul dintre pretendentii liberali la fotoliul de primar al Craiovei, sustine ca 20 la suta din angajatii Primariei Craiova au fost angajati de Olguta Vasilescu pentru a-i spiona pe ceilalti salariati.Declaratiile au fost facute duminica, la Craiova, intr-o…

- Colegiul National „Carol I“ are din nou, de joi, bazin de inot. Acesta a fost reabilitat si repus in functiune de administratia locala. Potrivit primarului Craiovei, bazinul va fi pus gratuit la dispozitia elevilor colegiului in timpul orelor de sport. Edilul a spus ca acest bazin va fi pus la dispozitie…

- Informatia a fost facuta publica de deputatul USR Emanuel Ungureanu. O femeie bolnava de cancer, in varsta de 66 de ani, a fost arsa in urma unei manevre chirurgicale gresite, la Spitalul Floreasca din Bucuresti. Incidentul a avut loc pe 22 decembrie, insa informatia a fost recent descoperita. „Pacienta…

- România are o rezerva suficienta pentru a face fata oricaror presiuni asupra finantarii sau a cursului de schimb, a declarat ministrul de Finante, Florin Cîtu, într-un interviu acordat Bloomberg la Bruxelles. El a promis ca în scurt timp va linisti pietele cu masuri destinate…

- "Avem o rezerva de marime adecvata. Daca va fi nevoie vom interveni pe piata si o vom utiliza", a spus Florin Citu intr-un interviu acordat Bloomberg la Bruxelles, fara a preciza insa care este suma de bani disponibila, citat de Agerpres.Florin Citu a spus ca Guvernul de la Bucuresti intentioneaza…

- "Avem dovada! PNL NU VA MAJORA PUNCTUL DE PENSIE LA 1.775 DE LEI CUM SCRIE IN LEGEA ACTUALA A PENSIILOR!Aseara, deputatul PNL Pavel Popescu a declarat la Digi TV: „Dumneavoastra de la PSD ați promis ca veți mari de șapte ori pensiile și i-ați lasat pe cei de la PNL sa vina sa livreze o…

- Comisia Europeana cere Guvernului Orban sa ia masuri pentru limitarea cheltuielilor publice in anul electoral 2020, cand vor avea loc alegerile locale și parlamentare, Romania ramanand in continuare sub procedura de corecție a abaterii semnificative de la obiectivul bugetar pe termen mediu, „celebrul…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a afirmat, la final de mandat, ca echipa alaturi de care a lucrat la pregatirea si coordonarea presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene a fost ca o "familie extinsa", care a convins ca "indiferent de perceptii, Romania este profund…