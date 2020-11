Gisele Bundchen este ambasadoarea liniei de ingrijire a pielii Dior’s Capture Totale. Fostul topmodel a dezvaluit, chiar din confortul casei sale din Florida, unele dintre secretele sale de beauty la „Dior Skincare Talk”, un eveniment digital de top, care a reunit experți in ingrijirea pielii și nutriție. Vedeta arata, la... The post Gisele Bundchen, sfaturi de aur pentru o piele sanatoasa și frumoasa appeared first on Tabu .