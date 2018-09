Girocul va avea o noua cresa! Localitatea Giroc din județul Timiș va avea o noua creșa. Miercuri, 12 septembrie, au inceput lucrarile de execuție la noua creșa din localitatea Giroc, iar pana vara viitoare vor fi finalizate. Nici prichindeii din Chișoda nu sunt uitați. Anul viitor incep lucrarile la noua creșa din localitate. Creșa din localitatea Giroc va avea o capacitate […] The post Girocul va avea o noua cresa! appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

