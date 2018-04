Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment, amenințare ?... La finalul celei de-a doua audieri de la Comisia de Control SRI, fostul adjunct Florian Coldea a oferit asistenței o parabola al carei sens este dificil de a fi ințeles: ”Aș vrea sa reamintesc și de un celebru personaj biblic, care in urma cu 2000 de ani a tradat pentru…

- Presedintele UNJR, judecatorul Dana Girbovan, a declarat, intr-o interventie prin videoconferinta in cadrul plenului CSM de miercuri, ca este socata de faptul ca ICCJ a semnat un protocol cu un serviciu de informatii. „Am inteles ca au fost incheiate protocoale de catre Inalta Curte - sunt absolut socata,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a atras toata atentia la Congresul PSD prin faptul ca si-a adus iubita, mai tanara cu 30 de ani. Lucian Mindruta, director al unei firme de comunicare, considera ca liderul social democrat a recurs la o strategie politica desteapta, profitand de faptul ca poporul roman…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca discursul sau de la Congresul extraordinar al partidului nu are nicio legatura cu o eventuala candidatura a sa la presedintie, pentru ca, deocamdata, PSD nu isi va desemna un astfel de candidat. Intrebat daca este adevarat ca discursul…

- Evenimentul a reunit la Craiova 265 de medici, dintre care 208 specialiști și medici primari, carora li s-au alaturat 57 de medici rezidenți, prezența care a depașit așteptarile organizatorilor. „Ne-a bucurat numarul ridicat al medicilor care au participat la primul eveniment de la Craiova și mai ales…

- Viorel Matiș, primarul din Beliș, a fost prins in flagrant in timp ce dadea mita unui jurnalist. Ofițerii Direcției Generale Anticorupție l-au saltat pe edilul localitații clujene in timp ce voia sa-i dea bani jurnalistului Ionuț Vasile Doduț pentru a nu mai publica informații despre comuna Beliș. UPDATE…

- Presedintele clubului belgian Excel Mouscron, Patrick Declercq, a explicat joi motivele demiterii lui Mircea Rednic, oficialul afirmand ca tehnicianul roman a avut obiective prea ambitioase pentru o echipa cu resurse limitate, scrie site-ul walfoot.be.

- Presedintele american, Donald Trump, a refuzat vineri publicarea unui document democrat confidential care respinge acuzatiile de abuz de putere indreptate impotriva politiei federale (FBI) si a Departamentului de Justitie in ancheta privind afacerea rusa, invocand "ingrijorari pentru securitatea…